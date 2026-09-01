Trendyol 1. Lig'de Sarıyer, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Sarıyer, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Trendyol 1. Lig\'de Sarıyer, sahasında Pendikspor\'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 yendi. Sarıyer'in gollerini 67. dakikada Eşref Korkmazoğlu ve 72. dakikada Tunahan Ergül kaydetti. Pendikspor'da Furkan Mehmet Doğan, 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Emrullah Baydar, Emrah Ünal, Anıl Çiftçi

Sarıyer: Ibrahim Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva, Emre Yeşilyurt (Doğan Can Davas dk. 62), Efecan Karaca (Yağız Fikri Şen dk. 86), Andre Poko (Tunahan Ergül dk. 62), Barış Alıcı (Furkan Gedik dk. 62), Batuhan Kör (Mamadou Thiam dk. 88)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Erdi Dikmen, Üzeyir Ergün, Eren Karadağ, Stann Elysee Dalo

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Berkay Sülüngöz, Ahmet Özkaya, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir (Burak Gültekin dk. 90), Bekir Karadeniz (Ismaila Manga dk. 90), Hakan Yeşil (Onuralp Çakıroğlu dk. 90), Yekta Sönmez (Mirko Susak dk. 60), Samuel Abifade, Thuram (Clarke-Harris dk. 72)

Yedekler: Emre Koyuncu, Taha Emre İnce, Vinko Soldo, Emrah Başsan, Görkem Bitin

Teknik Direktör: Umut Eskiköy

Goller: Eşref Korkmazoğlu (dk. 67), Tunahan Ergül (dk. 72) (Sarıyer)

Kırmızı kart: Furkan Mehmet Doğan (dk. 49) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Cebrail Karayel, Marcos Silva (Sarıyer), Mesut Özdemir (Pendikspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Sarıyer, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı - Son Dakika

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