Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor sahasında Muğlaspor'a 26. dakikada Diarra'nın golüyle 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor sahasında Muğlaspor'a 26. dakikada Diarra'nın golüyle 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig\'de Ümraniyespor sahasında Muğlaspor\'a 26. dakikada Diarra\'nın golüyle 1-0 mağlup oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Muğlaspor'a 1-0 yenildi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Diarra'nın attığı gol, maçın tek golü olarak kaydedildi. Bu sonuçla Ümraniyespor evinde puan alamazken, Muğlaspor deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sol kanattan Ali Barak'ın yerden içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Yasin Uzunoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.

26. dakikada Diarra'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bilal Ceylan'ın içeri çevirdiği meşin yuvarlağa kale önünde Diarra vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada ceza yayı sağ tarafından Serkan Göksu'nun yaptığı ortada altıpasın gerisinden Blanco'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Biroğlu, Demirhan Emir

Ümraniyespor: Cihan Topaoğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Ali Yaşar, Djokanovic (Serkan Göksu dk. 46), Kerem Şen (Atalay Babacan dk. 46), Berat Yılmaz (Oğuzhan Aydoğan dk. 76), Blanco (Deniz Aksoy dk. 86), Hostikka (Talha Bartu Özdemir dk. 73), Melih Bostan

Yedekler: Özgün Ali Köklü, Kosoko, Yusuf Deniz Şaş, Yiğit Yasin Yüksel, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Del Pino, Ali Barak, Ali Kaan Güneren (Selim Dilli dk. 46), Çelhaka (Buluthan Bulut dk. 75), Poyraz Efe Yıldırım, Avramovski (Orhan Nahırcı dk. 87), Mamady Diarra (Ahmet Engin dk. 64), Yasin Uzunoğlu (Camaj dk. 87)

Yedekler: Arel Ekinci, Oğuzhan Matur, Ibrahim Sissoko, Ozan Sol, Alihan Kazmaz

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Mamady Diarra (dk. 26) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Djokanovic, Glumac, Cihan Toplaoğlu (Ümraniyespor), Ali Kaan Güneren, Bilal Ceylan, Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Engin (Muğlaspor)

Kaynak: İHA

Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor sahasında Muğlaspor'a 26. dakikada Diarra'nın golüyle 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı
Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 20:30:05. #7.13#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor sahasında Muğlaspor'a 26. dakikada Diarra'nın golüyle 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement