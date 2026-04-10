Trendyol 1. Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor: Berkay Erdemir
16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor: Alpaslan Şen
12 Nisan Pazar:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK: Melih Aldemir
16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Adnan Kendirciler
19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
13 Nisan Pazartesi:
16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş
17.00 Erzurumspor FK-Boluspor: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor: Erdem Mertoğlu
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?