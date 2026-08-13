Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ligde 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler ve maç programı açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 2. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Süleyman Bahadır

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş

19.00 İstanbulspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay

21.30 Manisa FK-Vanspor FK: Emre Kaan Çalışkan

21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

16 Ağustos Pazar:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: Kaan Kara

19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: Ali Şansalan

21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor: Burak Pakkan

21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Batman Petrolspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

Kaynak: AA

Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:29
F.Bahçe’nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
13:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:34:58. #7.12#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.