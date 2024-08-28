Trendyol 1. Lig'in 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Esenler Erokspor- Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi
21.00 Manisa FK- Adanaspor: Ömer Faruk Gültekin
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü- Boluspor: Oğuzhan Uğurlu
19.15 Central Hospital Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
21.45 Ahlatcı Çorum FK- Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş
21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Alper Akarsu
1 Eylül Pazar:
19.15 Erzurumspor FK- Yeni Malatyaspor: Raşit Yorgancılar
19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Arda Kardeşler
21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ali Yılmaz
21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: Oğuzhan Aksu
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