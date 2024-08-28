Spor

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Esenler Erokspor- Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi

21.00 Manisa FK- Adanaspor: Ömer Faruk Gültekin

31 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü- Boluspor: Oğuzhan Uğurlu

19.15 Central Hospital Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

21.45 Ahlatcı Çorum FK- Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Alper Akarsu

1 Eylül Pazar:

19.15 Erzurumspor FK- Yeni Malatyaspor: Raşit Yorgancılar

19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Arda Kardeşler

21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ali Yılmaz

21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: Oğuzhan Aksu