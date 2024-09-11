Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
13 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Erkan Özdamar
14 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK: Batuhan Kolak
19.00 Sakaryaspor- Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor: Alper Akarsu
15 Eylül Pazar:
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Esenler Erokspor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Fatih Karagümrük- MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Kocaelispor- Manisa FK: Burak Pakkan
19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 5. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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