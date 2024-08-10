Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması başlamadı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması başlamadı

Trendyol 1. Lig\'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması başlamadı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor arasındaki karşılaşma, Malatyaspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle başlayamadı. Pendiksporlu oyuncular sahada beklerken, karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek.

10.08.2024 19:57
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı.

Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilemedi.

Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kaldı. Malatyaspor takımı sahaya çıkmayınca hakem Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması başlamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması başlamadı - Son Dakika
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