Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor-Pendikspor maçı iptal edildi

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor- Pendikspor mücadelesi, Malatya ekibinin sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı. Maçla ilgili karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniye Stadı'nda oynanması beklenen Yeni Malatyaspor - Pendikspor mücadelesi Malatya ekibinin sahaya çıkmamasıyla iptal edildi. Pendiksporlu oyuncular sahada beklerken, rakip takım gelmeyince hakem Ömer Faruk Gültekin, Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmayla ilgili kararı TFF verecek. - İSTANBUL