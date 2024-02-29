Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor ile Altay İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor ile Altay İstanbul'da karşılaşacak

Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor ile Altay İstanbul\'da karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile Altay yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Altay, Bitexen Giresunspor'u yenerek puanını 15'e çıkardı ve 17. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, düşme hattının hemen üzerindeki Tuzlaspor'un 8 puan gerisinde bulunuyor. Ancak Altay'da sarı kart cezalısı Özgür Özkaya yarınki maçta forma giyemeyecek.

29.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:44
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Trendyol 1. Lig 25. hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Altay yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.

Ligde geçen Bitexen Giresunspor'u yenerek puanını 15'e çıkaran Altay, 17. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, düşme hattının hemen üzerindeki Tuzlaspor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Özgür Özkaya, yarın forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor ile Altay İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika

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