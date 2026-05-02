Trendyol 1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu

02.05.2026 19:18
Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmek için play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftası bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. 

ŞAMPİYON OLAN İLK İKİ TAKIM BELLİ OLDU

Ligi ilk iki sırada bitiren Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler direkt olarak Süper Lig’e yükseldi. Esenler Erokspor ise ligi 3. sırada bitirerek play-off’ta final oynamaya hak kazandı. 

ZORLU PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Ligi 4 ile 7. sıralar arasında bitirip play-off oynayacak takımların da eşleşmeleri belli oldu. Ligi 4. sırada tamamlayan Çorum FK ile 7. basamaktaki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ligi 5. bitiren Bodrum FK’nın rakibi ise 6. sırada sezonu tamamlayan Pendikspor olacak. Eşleşmelerden tur atlayan takım play-off finalinde Esenler Erokspor ile oynayacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
