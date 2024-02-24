Trendyol, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Trendyol, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti

Trendyol, MKE Ankaragücü\'nü 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçta Nazon, Julian Jeanvier ve Mane'nin attığı gollerle galip gelen Trendyol, önemli bir zafer elde etti.

24.02.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada topla buluşan Gökhan topla birlikte ilerleyerek ceza sahasına kadar girdi. Gökhan'ın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nazon, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

62. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topu alan Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır'dan döndü. Kale önünde topu alan Julian Jeanvier'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

83. dakikada hızlı gelişen atakta Pedrinho'nun pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Tolga'nın yerden sert vuruşunda kaleci Bilal iki hamlede topu kontrol etti.

90+3. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Mane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif (Kolovetsios dk. 46), Carole (Hasan Ali dk. 46), Kartal, Boa Morte, Bourabia, Cardoso (Shukurov dk. 88), Ramazan (Mane dk. 46), Nazon (Bahoken dk. 81)

Yedekler: Onurcan, Attamah, Ackah, Eray, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mert, Mujakic (Kazımcan dk. 71), Tolga, Pedrinho, Bassogog (Morutan dk. 66), Efkan Bekiroğlu (Kaan dk. 71), Chatzigiovanis (Cephas dk. 66), Ali Sowe (Bajic dk. 87)

Yedekler: Ertaç, Arda, Hayrullah, Saponara, Flips

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Nazon (dk. 53), Julian Jeanvier (dk. 62), Mane (dk. 90+3) (Kayserispor), Bassogog (dk. 45), Efkan Bekiroğlu (dk. 45+4) (Ankaragücü),

Sarı kartlar: Arif, Boa Morte, Ramazan (Kayserispor)i Ali Sowe, Atakan, Radakovic (Ankaragücü) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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