 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol, MKE Ankaragücü'nü mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol, MKE Ankaragücü'nü mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Mujakic, Bajic ve Pedrinho'nun attığı gollerle galip gelen Trendyol, üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol, MKE Ankaragücü\'nü mağlup etti
13.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:48
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Sol kanattan topla ceza sahasına giren Cephas son çizgide topu arka direğe gönderdi. Yerden gelen meşin yuvarlağı önünde bulan Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

74. dakikada Chatzigiovannis'in sağ kanattan ortasında altıpas önünde Pedrinho'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

80. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ben Ouanes'in yerden sekerek gelen topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinden sekerek oyuna döndü. Ön direkte havada yakaladığı topu kafa ile karşılık veren da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

83. dakikada orta sahada rakibinden topu kapan Pedrinho'nun topla ilerleyip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleciyi geçerek ağlara gitti. 3-1

90+2. dakikada Selim Özışık'ın kale önüne gönderdiği top karambolde da Costa'da kaldı. da Costa'nın kale önünde Bahadır'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ömer Faruk Turtay, VAR incelemesi sonrasında golü iptal etti.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdoğan, Özcan Sultanoğlu

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Hanousek dk. 46), Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Cem Tuna Türkmen dk. 87), Morutan (Tolga Ciğerci dk. 69), Chatzigiovanis, Cephas, Bajic (Macheda dk. 79)

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer, Dokanovic, Astanakulov

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Selim Dilli dk. 86), Gomis, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Mujakic (dk. 45+1), Bajic (dk. 64), Pedrinho (dk. 83) (MKE Ankaragücü) Aytaç Kara (dk. 35) (Kasımpaşa)

Sarı kartkar: Kitsiou (MKE Ankaragücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa) - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Ömer, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol, MKE Ankaragücü'nü mağlup etti - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:41:10. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol, MKE Ankaragücü'nü mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement