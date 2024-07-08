Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Tarihi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Çekim, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak ve Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yeni sezon ise 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

08.07.2024 19:48
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin 11 Temmuz Perşembe günü çekileceği açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada fikstür çekiminin, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacağı, Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacağı aktarıldı.

Süper Lig'de yeni sezon 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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