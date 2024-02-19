Beşiktaş ve Konyaspor arasındaki maçta golsüz eşitlik - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş ve Konyaspor arasındaki maçta golsüz eşitlik

Beşiktaş ve Konyaspor arasındaki maçta golsüz eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor.

19.02.2024 20:18  Güncelleme: 20:19
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelede 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş ve Konyaspor arasındaki maçta golsüz eşitlik - Son Dakika
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