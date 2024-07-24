Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. Haftanın Programı Açıklandı - Son Dakika
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Spor

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. Haftanın Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programını açıkladı. Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Ayrıca, diğer haftaların programı ise ilerleyen tarihlerde belirlenecek.

24.07.2024 17:05
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklandı. 2024 - 2025 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Buna göre Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

Ayrıca 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak çalışma ile ilk yarının kalan haftalarının programının ilan edileceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

1. hafta

9 Ağustos Cuma

21.00 Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Göztepe

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor

21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

2. hafta

16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. Haftanın Programı Açıklandı - Son Dakika

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