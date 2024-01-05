Trendyol Süper Lig\'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza alanı sol çaprazından Bytyqi'nin sert şutu defans oyuncusu Aliti'nin ayağına çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Ertuğrul topu son anda kornere çeldi.
65. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın altıpas içine yerden gönderdiği pasta Yusuf Özdemir'in dokunuşu az farkla üstten auta gitti.
78. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Larsson'un sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
Hakemler: Mert Üzenge, Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip (Van de Streek dk. 63), Kaluzinski, Jehezkel (Holtmann dk. 74), Saric, Bytyqi (Larsson dk. 75), Buksa (Assombalonga dk. 74)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Emre Uzun
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Janvier dk. 65), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Cordova dk. 90)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Eduardo, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Sarı kartlar: Jehezkel, Veysel Sarı (Antalyaspor) - ANTALYA
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