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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor berabere kaldı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Antalyaspor, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta önemli pozisyonlar yaşandı ancak gol sesi çıkmadı. Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, puanını 26'ya yükseltti.

Trendyol Süper Lig\'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor berabere kaldı
05.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:11
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza alanı sol çaprazından Bytyqi'nin sert şutu defans oyuncusu Aliti'nin ayağına çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Ertuğrul topu son anda kornere çeldi.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın altıpas içine yerden gönderdiği pasta Yusuf Özdemir'in dokunuşu az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Larsson'un sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Mert Üzenge, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip (Van de Streek dk. 63), Kaluzinski, Jehezkel (Holtmann dk. 74), Saric, Bytyqi (Larsson dk. 75), Buksa (Assombalonga dk. 74)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Janvier dk. 65), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Cordova dk. 90)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Eduardo, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kartlar: Jehezkel, Veysel Sarı (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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