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Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Alanyaspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Alanyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, evinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçta Başakşehir'in gollerini Deniz Türüç, Piatek ve Figueiredo attı. Alanyaspor'un gollerini ise Cordova ve Richard kaydetti.

Trendyol Süper Lig\'de Başakşehir, Alanyaspor\'u mağlup etti
13.01.2024 - 18:06,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Novais'in ceza sahası önünde kaptırdığı topta araya giren Figueiredo, ceza yayı üzeri sol tarafından yaptığı vuruşta sol kale direğine de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

61. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası yayı önünde yaptığı vuruşta savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazda Richard'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağalarla buluştu. 3-2

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (Lucas Lima dk. 90+1), Berkay Özcan (Onur Ergün dk. 81), Deniz Türüç, Abeid (Ömer Ali Şahiner dk. 81), Pelkas (Emirhan İlkhan dk. 74), Figueiredo, Piatek (Keny dk. 90+1)

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Aleksic, Mahmut Tekdemir, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Sisto dk. 60), Oğuz Aydın, Novais, Carlos Eduardo (Yusuf Özdemir dk. 60), Cardova

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Nuno Lima, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Muhammed Apaydın, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Deniz Türüç (dk. 35), Piatek (dk. 45+1), Figueiredo (dk. 58) (Başakşehir), Cordova (dk. 2), Richard (dk. 61) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Figueiredo (Başakşehir), Richard, Fatih Tekke (Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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