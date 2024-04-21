Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Sauer'in pasında topla buluşan Olawoyin'in ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesi sonrası seken topa altıpas içerisinde Minchev'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
50. dakikada Berkay Özcan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pelkas'ın yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesiyle ceza yayına seken topa Berkay Özcan şutunu çekti ve meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Alikulov, sağına çekip uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
79. dakikada Emirhan İlkhan'ın pasında sağ taraftan topla ilerleyen Kemen, ceza yayına çevirdiği topu Piatek kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
81. dakikada Sauer'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hojer, savunmadan Duarte'yi geçip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp oyuna döndü.
90+2. dakikada Kemen'in kaptığı topta pasını Keny'e aktardı. Ceza sahası içine giren Keny, karşı karşıya pozisyonda Mocsi'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, yaptığı müdahaleden dolayı Mocsi'yi kırmızı kart gördü.
90+3. dakikada penaltıda topun başına geçen Berkay Özcan, sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-0
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, İlker Takpak
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Hamza Güreler dk. 46), Opoku, Ömer Ali Şahiner, Josef (Kemen dk. 66), Deniz Türüç, Pelkas (Emirhan İlkhan dk. 77), Berkay Özcan, Figueiredo (Davidson dk. 66), Piatek (Keny dk. 83)
Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Lima, Aleksic, Dubois
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Mocsi dk. 46), Hojer, Muammer Sarıkaya, Olawoyin, Akintola (Halil İbrahim Pehlivan dk. 86), Varesanovic (Gaich dk. 72), Zeqiri (Sauer dk. 46), Minchev
Yedekler: Tarık Çetin, Anıl Yaşar, Diouf, Eray Korkmaz, Güvenç Usta
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Pelkas (dk. 12), Berkay Özcan (dk. 90+3 pen.) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Mocsi (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Opoku (Başakşehir), Hojer (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL
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