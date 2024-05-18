Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük Süper Lig'de karşı karşıya
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. İstanbul'da gerçekleşen maçta her iki takım da gol bulmakta zorlandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
19.05.2024 01:29:48. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük Süper Lig'de karşı karşıya - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?