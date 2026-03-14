Trendyol Süper Lig'de İlk Kadın Hakem

14.03.2026 22:23
Asen Albayrak, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Göztepe-Alanyaspor maçını yöneten Asen Albayrak, 22 yıl sonra orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından bu müsabakaya hakem Asen Albayrak atandı. Albayrak'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Murat Şener yaptı. Asen Albayrak, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem oldu. Türkiye profesyonel futbol liglerinin en üst seviyesinde bir maçın orta hakemliği görevini son olarak 8 Mayıs 2004'te Lale Orta yapmıştı.

Gürsel Aksel'de oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Hakem Albayrak, 4. dakikada Göztepe lehine penaltı kararı verirken, pozisyon VAR'da incelendi ve penaltı atışı kullandırıldı. Albayrak, müsabakada 3'er sarı kart olmak üzere 6 kez sarı kartına başvurdu.

Albayrak, bu sezon TFF 2. Lig'de 8, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er, Süper Lig ve TFF 3. Lig'de 1'er maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Advertisement
