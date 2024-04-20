Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor küme düşen ilk takım oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-siyahlılar 16 puanda kalarak ligde kalma umutlarını kaybetti. Düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 33'e yükselterek ligde kalma şansını son 5 maça bıraktı. İstanbulspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig'den bu sezon küme düşen ilk düşen takım oldu.
Bu sezon çıktığı 33 maçta yalnızca 4 galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, 7 beraberlik ve 22 de mağlubiyet aldı. Ayrıca Trabzonspor ile evinde oynadığı maçta sahadan çekilen İstanbulspor'un 3 puanı da silinmişti. - İSTANBUL
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Edirne'de yapılan okullar arası bisiklet yol yarışına minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 45 öğrenci katıldı. Yarışlarda büyük bir rekabet yaşandı ve öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Yarışlara Bisiklet Federasyonuna bağlı 5 hakem görev yaptı ve güvenlik önlemleri alındı. Yarışlar başarılı bir şekilde sonuçlandı ve dereceye giren öğrencilere sertifika, madalya ve kupa verildi.
Sivas'ta gerçekleştirilen Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı. Sakarya Hendek Olimpik Spor Kulübü takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, Denizli GSK ikinci, Samsun Kavak Şampiyonlar Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Güreş Federasyonu yetkilileri ve antrenörler takdim etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 39-28 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Doğan Can Davas ve William Togui'nin attığı gollerle skor eşitlendi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Akşemseddin Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle futbol maçı yaptı. Maçta İskilipspor Teknik Direktörü Galip Gül de yer aldı. Gül, öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirterek Polat'a teşekkür etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hedeflerinin UEFA Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. Uygun ayrıca hakemlerin profesyonel olmasını ve adaletli bir şekilde maç yönetmelerini istedi. Taraftarları da maça davet eden Uygun, tribünlerin dolmasını ve coşkuyu birlikte yaşamayı umduklarını söyledi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ayrı çalışmalarına devam etti.
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