Trendyol Süper Lig\'de Konyaspor ile Kayserispor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Kayserispor'un atağında orta saha çizgisinden topu alan Cardoso topu ceza alanına yönelen Thiam'a yolladı. Aşırtma vuruşunu yapan Thiam kaleci Bernardoni'yi geçemedi.

14. dakikada Kayserispor'da Bilal'in gönderdiği uzun topu karşılamak isteyen Adil Demirbağ meşin yuvarlağı sektirdi. Ceza yayı üzerinde Thiam topu kontrol ederek kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Bernardoni topu iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Prip'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa Cikalleshi yükseldi. Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

37. dakikada Kayserispor'da Ramazan pasını ceza alanı içerisine giren Boa Morte'ye gönderdi. Boa Morte'nin kaleye gönderdiği topa kayarak müdahale eden Adil Demirbağ, topun kaleye gitmesini önledi.

Hakemler: Bahattin Şimsek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Louka Prip, Cicaldau, Moreno, Çikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Murıc, Oliveira, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Nıko Rak, Nzonzi, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Ali Karimi, Ramazan Civelek, Cardoso, Mame Thiam

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Bahoken, Mehmet Özbek, Ahmet Malatyalı, Mane, Hayrullah Erkip, Baran Gezek, Arif Kocaman, Ackah

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı Kart: Ali Karimi (Kayserispor) - KONYA