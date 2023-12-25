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Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ve Ankaragücü berabere kaldı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ve Ankaragücü berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor ile Ankaragücü arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Alpaslan Öztürk ve Efkan Bekiroğlu'nun attığı gollerle maç eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig\'de Pendikspor ve Ankaragücü berabere kaldı
25.12.2023 - 22:01,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada topla buluşan Midtsjö, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

77. dakikada ceza yayı sol tarafında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Mujakic'in vuruşunda top yandan auta gitti.

78. dakikada sağ taraftan Erden Özgenç'in kullandığı kornerde Sequeira'nin sırtına çarpan topa altıpas içinde Alpaslan Öztürk, göğsüyle dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

90+3. dakikada topla birlikte soldan ceza sahasına giren Emre Taşdemir'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

Pendikspor: Burak Öğür, Serkan Asan (Erdem Özgenç dk. 72), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Midtsjö, Halil Akbunar (Kappel dk. 73), Oscar Romero (Vukovic dk. 79), Gökcan Kaya (Emre Taşdemir dk. 90), Ahmed Hasan

Yedekler: Erdem Canpolat, Murat Akşit, İbrahim Akdağ, Melih Güney, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya (Kitsiou dk. 73), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Rodrigues dk. 73), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Chatzigiovanis dk. 61), Sowe

Yedekler: Gikiewicz, Cem Türkmen, Bajic, Djokanovic, Macheda, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Alpaslan Öztürk (dk. 78) (Pendikspor), Efkan Bekiroğlu (dk. 18) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Cephas, Morutan, Atakan Çankaya (Ankaragücü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ve Ankaragücü berabere kaldı - Son Dakika


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