Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Rey Manaj'ın 86. dakikada attığı golle Sivasspor galip geldi.

27.04.2024 18:05
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Ziya Erdal'ın orta sahadan kullandığı serbest ceza sahası içinde Manaj'ın kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çıkarttı.

67. dakikada N'jie'nin ceza sahası içinin sağından topu penaltı noktasına gönderdi. Manaj topa istediği gibi vuramayınca Adil Demirbağ topu uzaklaştırdı.

69. dakikada Gulherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Damjanovic'in kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi.

75. dakikada Sambou'nun pasında topu alan Ndao'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Nikolic gole izin vermedi.

86. dakikada Manaj'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top savunmaya çarparak tekrardan Manaj'da kaldı. Manaj'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Aoron, Samba Camara, Ziya Erdal (Alaaddin Okumuş dk. 90+3), İbrahim Akdağ (Bartuğ Elmaz dk. 75), Charisis (Caktas dk. 75), Turgunbayev (Menıg dk. 46), N'jie (Caner Osmanpaşa dk. 90+3), Rey Manaj

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Hüseyin Arslan, Kvet, Kerem Atakan Keskin, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen (Muhammet Demir dk. 88), Cicaldau (Oğulcan Ülgün dk. 60 ), Ndao, Prip (Ethemi dk. 60), Cikalleshi (Sambou dk. 60)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Orkun Sarun, Muhammed Kocatürk

Teknik Direktör: Fahruddin Omerovic

Goller: Manaj (dk. 86) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ethemi, Sambou (Konyaspor), Bartuğ Elmaz, N'jie (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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