Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig\'in 27. haftasında Sivasspor evinde Pendikspor\'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Gökcan Kaya, Menig, Caner Osmanpaşa, Manaj ve Koita'nın attığı gollerle Sivasspor galip geldi.

25.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içerisindeki paslaşmadan sonra topla buluşan Gökhan Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

51. dakikada Sequeira'nın pasında penaltı noktasında topu alan Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

59. dakikada Menig'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 2-1

69. dakikada Manaj orta sahada Welinton'u çalımlayıp topla ilerledi. Pozisyonunda devamında Manaj, kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

90+5. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Koita'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem'in elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal, Turgunbayev, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz (Charisis dk. 8, Koita dk. 88), İbrahim Akdağ, N'Jie (Emrah Başsan dk.71), Caktas (Poungouras dk. 71), Menig (Camara dk. 88), Manaj

Yedekler: Nikolic, Emre Gökay, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Paluli

Teknik Direktör: Bülent Uygun

S.Y. Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alparslan Öztürk (Murat Akça dk. 78), Welinton, Sequeria, Gökcan Kaya (Erencan Yardımcı dk. 78), Midtsjö (Lusamba dk. 66), Ndiaye, Halil Akbunar (Diaby dk. 66), Mame Thiam, Umut Nayir

Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Endri Çekici, Berkay Sülüngöz,, Efe Sayhan, Eze,

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Gökcan Kaya (dk. 16) (Pendikspor), Menig (dk. 26), Caner Osmanpaşa (dk.59), Manaj (dk. 69), Koita (dk. 90+5)(Sivasspor)

Sarı kartlar: Manaj, Charisis (Sivasspor), Welinton, Thiam, Alparslan Öztürk, Lusamba (Pendikspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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