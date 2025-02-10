Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un 11'inde Yenilikler

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Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Bellona Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda kart cezalı oyunculardan Mendy'in yokluğunda Lundstram, Eren Elmalı'nın yerine de yeni transfer Mustafa Eskihellaç, forma giydi.

Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesine çektiği yeni transfer Sikan'ın yerine Nwakaeme'ye, Ozan Tufan'ın yerine de Zubkov'u tercih etti.

Zubkov ve Mustafa Eskihellaç ilk kez

Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili takım formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi.

Trabzonspor'da transferi iki gün önce açıklanan Mustafa Eskihellaç da Eren Elmalı'nın yokluğunda ilk 11'de görev aldı.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk ile Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.

Tribünler boş kaldı

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta geniş boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.