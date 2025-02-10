Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un 11'inde Yenilikler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un 11'inde Yenilikler

Trabzonspor, Eyüpspor karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı; Zubkov ve Mustafa ilk 11'de.

10.02.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Bellona Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda kart cezalı oyunculardan Mendy'in yokluğunda Lundstram, Eren Elmalı'nın yerine de yeni transfer Mustafa Eskihellaç, forma giydi.

Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesine çektiği yeni transfer Sikan'ın yerine Nwakaeme'ye, Ozan Tufan'ın yerine de Zubkov'u tercih etti.

Zubkov ve Mustafa Eskihellaç ilk kez

Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili takım formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi.

Trabzonspor'da transferi iki gün önce açıklanan Mustafa Eskihellaç da Eren Elmalı'nın yokluğunda ilk 11'de görev aldı.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk ile Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.

Tribünler boş kaldı

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta geniş boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Teknik Direktör, Trabzonspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un 11'inde Yenilikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 02:34:19. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un 11'inde Yenilikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.