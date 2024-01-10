Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteme maçında Y. Adana Demirspor konuk ettiği İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Loshaj ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
78. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nani'nin kafa vuruşunu kaleci Alp'in çeldi. Dönen topla buluşan Gravillon düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
80. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Vorobjovas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
84. dakikada Emre Kaan Gültekin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Magomedaliev'in döndü. Dönen topu Duhaney filelere yolladı. 2-2
Hakemler: Murat Erdoğan, Çağlar Uyarcan, Murat Şener
Y. Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli (Dorukhan Toköz dk. 63), Michut, Yusuf Barasi (Zeneli dk. 72), Akintola, Emre Akbaba, Nani (Tayfun Aydoğan dk. 87)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İzzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdulsamet Burak, Cisse, Osman Kaynak
Teknik Sorumlu: Serkan Damla
İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Simon Deli, Mehmet, Coly (Vefa Temel dk. 60), Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Mamadou dk. 72), Ethemi (Emir Gültekin dk. 72)
Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Imbula, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Ali Yaşar, Traore
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Goller: Yusuf Barasi (dk. 29), Gravillon (dk. 78) (Y. Adana Demirspor), Vorobjovas (dk. 80), Duhaney (dk. 84) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel (İstanbulspor) - ADANA
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de Y. Adana Demirspor ve İstanbulspor Berabere Kaldı - Son Dakika