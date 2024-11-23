Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

23.11.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Akintola'nın pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

17. dakikada Ahmed Kutucu'nun sol tarafa çıkardığı topu alan Umut Meraş'ın, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

27. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde seken top Ahmed Kutucu'nun önünde kaldı. Ahmed'in ceza yayı üzerinden gelişene yaptığı vuruşta Olawoyin'e de çarpan meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Ruben Vezo, Umut Meraş, Taşkın İlter, Melih Kabasakal, Prince Ampem, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Luccas Claro, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Samuel Saiz, Sinan Gümüş, Hüseyin Maldar, Tayfur Bingöl, Caner Erkin, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Olawoyin, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic, David Akintola, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Giannis Papanikolaou, Benhur Keser, Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Martin Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 27) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Taşkın İlter, Melih Kabasakal (Eyüpspor) David Akintola (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Rizespor, Eyüpspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 İstanbul’da İlk Kar Yağışı İstanbul'da İlk Kar Yağışı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
18:02 Manisa’ya Çin mahallesi kuruluyor Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor
17:44 Ünlülerden Zeki Müren videosuna ilginç yorum Ünlülerden Zeki Müren videosuna ilginç yorum
17:42 Gece vakti havaya rastgele ateş açıp o anları da sosyal medyadan paylaştı Gece vakti havaya rastgele ateş açıp o anları da sosyal medyadan paylaştı
17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
17:26 Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı
17:11 Hazal Kaya’dan sürpriz karar: Yine taşınıyoruz Hazal Kaya'dan sürpriz karar: Yine taşınıyoruz
17:05 Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu Gelin, sözlerini bölen kaynanasını salondan kovdu
16:55 Yenidoğan Çetesi Davasında Sanıkların Savunmaları Alınıyor Yenidoğan Çetesi Davasında Sanıkların Savunmaları Alınıyor
16:53 Türk Eğitim-Sen’in anketi: ’Öğretmenlerin yüzde 68’i daha iyi şartlar için mesleği bırakacağını söylüyor’ Türk Eğitim-Sen'in anketi: 'Öğretmenlerin yüzde 68'i daha iyi şartlar için mesleği bırakacağını söylüyor'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 15:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.