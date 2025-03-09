Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

09.03.2025 18:17
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Umut Bozok ön direkte topu uzaklaştırdı. Tunahan Taşçı'nın ceza yayı solundan sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 1-1

76. dakikada Emre Mor'un sağ kanattan kale önüne kullandığı köşe vuruşunda Umut Bozok kafayı vurarak topu filelerle buluşturdu. 2-1

86. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında Umut Nayir, arka direkte topa iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90+5. dakikada Tunahan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Kramer, altıpas içinde kafayı vururken kaleci Berke topu çelmeyi başardı.

90+6. dakikada Halil'in savunma arkasına pasında Mame Thiam topla ceza sahasına girdi. Kaleci Deniz'i de çalımlayan Thiam'ın vuruşunda kaleye giden topa Keyta ayak koydu.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Altan, Murat Ergin Gözütok

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Mor (Dorukhan Toköz dk. 90+1), Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 89), Tayfur Bingöl (Hamza Akman dk. 90+7), Prince Ampem (Umut Bozok dk. 46), Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Hüseyin Maldar, Erdem Çalık, Efecan Mirzaoğlu

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Konyaspor: Deniz Ertaş, Alassane Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Morten Bjorlo dk. 69), Louka Prip (Tunahan Taşçı dk. 46), Melih İbrahimoğlu (Hamidou Keyta dk. 85), Pedrinho (Umut Nayir dk. 78), Yusuf Erdoğan (Danijel Aleksic dk. 69), Blaz Kramer

Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Josip Calusic, Bazoer, Boranijsevic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Emre Akbaba (dk. 15 pen.), Umut Bozok (dk. 76) (Eyüpspor), Tunahan Taşçı (dk. 58) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Robin Yalçın (Maç sonu) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Recep Uçar, Oğulcan Ülgün, Blaz Kramer, Umut Nayir (Konyaspor), Emre Mor, Luccas Claro, Mame Thiam, Umut Bozok, Kerem Yavaş (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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