Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Pendikspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın hakemin yanına giderek ilginç ifadeler kullandığı görüldü. Yandaş'ın 'Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın' dediği sosyal medyada infial yarattı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) mart ayı eğitim çalışmaları kapsamında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde hakemlere ve VAR olarak görev alabilecek hakemlere teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları yapıldı.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, sahasında konuk ettiği İzmirspor'u 2-0 mağlup etti. Maç öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek takdim edildi. Yakup Karakum ve Alper Önal'ın attığı gollerle Alaçatıspor, galibiyetini aldı ve ligdeki 5. sıradaki yerini korudu. Bir sonraki maçlarını Bilecik 1969 ile deplasmanda oynayacaklar.
Bingöl'ün Genç ilçesinde oynanan BAL ligi karşılamasında bir polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı. Polis memuru bu hareketiyle gönülleri fethetti.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi. İran takım halinde şampiyonluğu elde ederken, dördüncü gün yapılan müsabakalarda madalya kazanan sporcular da belli oldu.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, kondisyoner ve analistler de ekibin parçası oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı. Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 24-34, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-31, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 38-29, Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-31, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 31-26 skorlarıyla sonuçlandı.
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