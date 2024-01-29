- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Icardi'nin kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

19. dakikada Kerem Aktürkoğlu, İcardi ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

22. dakikada Draguş'un pasında topla buluşan Markovic'in ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera topu kornere çeldi.

29. dakikada Djilobodji'nin sol taraftan açtığı ortada Arda Kızıldağ'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Torreira'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kaleci Nita da kaldı.

41. dakika Kerem Demirbay'ın ceza yayının hemen gerisinden sağ çaprazdan kullandığı serbet vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+2 dakikada Sorescu'nun sağ taraftan içeri çevirdiği pasta Draguş'un vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, İcardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sorescu, Mbakata, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Markovic, Draguş

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Ahmet Şen, İlker Karakaş, Figueiredo, Morais, Mirza Cihan, Stankovski, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Şumudica

Gol: Arda Kızıldağ (dk. 29) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray) Draguş, Furkan Soyalp, Sorescu (Gaziantep FK)