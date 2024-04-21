- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Pendikspor: 1 (Maç sonucu)

Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maçta yedikleri basit hataların üzücü olduğunu belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise hakkıyla aldıkları 3 puanı korumaları gerektiğini söyledi. Karslı ayrıca daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını beklediklerini ifade etti.