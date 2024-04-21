- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Pendikspor: 1 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Mauro Icardi'nin ceza sahasına girip verdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
76. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte Icardi'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
77. dakikada ceza yayı üzerinden Berkan Kutlu'nun sol tarafa pasında Mertens, ceza sahası sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-0
85. dakikada sağ kanattan Çekiçi'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Alpaslan Öztürk, kafayla topu filelere gönderdi. 3-1
90+2. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, çıkardığı pasta Vinicius, ceza sahasına girip kaleci Erdem Canpolat'ın geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat köşeden topu çıkardı.
90+4. dakikada VAR'ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu penaltının tekrar edileceğini işaret etti.
90+6. dakikada yeniden beyaz noktanın başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturdu. 4-1
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Sanchez dk. 83), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Berkan Kutlu dk. 74), Kerem Demirbay, Ziyech (Kerem Aktürkoğlu dk. 74), Mertens (Tete dk. 82), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Vinicius dk. 83)
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Ndombele, Aurier
Teknik Direktör: Okan Buruk
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, N'Diaye (Çekiçi dk. 43), Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir (Eze dk. 80)
Yedeler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Rassoul, Umut Mert Toy, Erdem Özgenç, Efe Sayhan, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Icardi (dk. 35), Abdülkerim Bardakcı (dk. 40), Mertens (dk. 77), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+6 pen.) (Galatasaray), Alpaslan Öztürk (dk. 85) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Torreira (Galatasaray), Murat Akça (Pendikspor)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Galatasaray 4 - Pendikspor 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından düşme hattında olmanın üzüntü verici olduğunu belirtti. Demirel, takımın mücadelesinden memnun olduğunu ancak skordan üzgün olduğunu söyledi. Düşme hattından kurtulmak ve en iyi yerde bitirmek istediklerini vurguladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maçta yedikleri basit hataların üzücü olduğunu belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise hakkıyla aldıkları 3 puanı korumaları gerektiğini söyledi. Karslı ayrıca daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını beklediklerini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından, 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' vizyonu çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti ve futbolda verilen cezalar hakkında konuştu. Koç, Fenerbahçe'nin son 10 yılda başına gelen olaylara dikkat çekerek, takımdan takıma muamelelerin son derece değişik olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?