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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor-Sivasspor maçının VAR'ı Halil Umut Meler oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor-Sivasspor maçının VAR'ı Halil Umut Meler oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Antalyaspor-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler olarak belirlendi. Müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig\'in 22. haftasında Antalyaspor-Sivasspor maçının VAR\'ı Halil Umut Meler oldu
24.01.2024 - 14:19,  Güncelleme: 14:20
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Antalyaspor- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak. Meler'e, AVAR'da Arda Kardeşler ve Murat Tuğberk Curbay eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor-Sivasspor maçının VAR'ı Halil Umut Meler oldu - Son Dakika


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