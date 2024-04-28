Trendyol Süper Lig'in 34. Haftasında Pendikspor, Kayserispor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 34. Haftasında Pendikspor, Kayserispor'u Konuk Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. N'diaye'nin golüyle öne geçen Pendikspor'a, Boa Morte'nin golüyle yanıt veren Kayserispor, ilk yarıyı beraberlikle tamamladı.

28.04.2024 16:56
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Musamba'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunu sonrasında Murat Akça'nın indirdiği topu altıpas çizgisinin sağ tarafında alan N'diaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada N'diaye'nin kaptırdığı topta ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Nazon'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

31. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç'in ortasında altıpas çizgisi üzerinde Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45+2. dakikada sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, N'diaye, Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir

Yedekler: Muhammed Hakan Tavukçu, Emre Taşdemir, Kappel, Çekiçi, Rassoul, Diaby, Welinton, Efe Sayhan, Eze, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Boa Morte, Ramazan Civelek, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Kartal Yılmaz, Bahoken, Muhammed Arıkan, Mehmet Eray Özbek, Mane, Baran Gezek, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: N'diaye (dk. 7) (Pendikspor), Boa Morte (dk. 45+2) (Kayserispor)

Sarı kart: Bourabia (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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