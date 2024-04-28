Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Musamba'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunu sonrasında Murat Akça'nın indirdiği topu altıpas çizgisinin sağ tarafında alan N'diaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada N'diaye'nin kaptırdığı topta ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Nazon'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
31. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç'in ortasında altıpas çizgisi üzerinde Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
45+2. dakikada sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, N'diaye, Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir
Yedekler: Muhammed Hakan Tavukçu, Emre Taşdemir, Kappel, Çekiçi, Rassoul, Diaby, Welinton, Efe Sayhan, Eze, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Boa Morte, Ramazan Civelek, Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Kartal Yılmaz, Bahoken, Muhammed Arıkan, Mehmet Eray Özbek, Mane, Baran Gezek, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: N'diaye (dk. 7) (Pendikspor), Boa Morte (dk. 45+2) (Kayserispor)
Sarı kart: Bourabia (Kayserispor) - İSTANBUL
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