Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, sahasında Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası içinde Brazao'nun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
31. dakikada ceza sahası içinde Gökdeniz'in sert vuruşunda top rakip oyuncuya çarparak kornere çıktı.
36. dakikada Brazao'nun ceza saha içinde sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Christopher Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Samet Yalçın, Musah Mohammed, Pedro Brazao, Fredy, Burak Çoban, Gökdeniz Bayraktar,
Yedekler: Bahri Can Tosun, Erkan Değişmez, Zdravko Dimitrov, Kenan Özer, Omar İmeri, Haqı Osman, Ahmet Aslan, Ondrej Celustka, Celal Dumanlı, Ege Bilsel
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızılağaç, Ertuğrul Ersoy, Salem Mbakata, Cyril Mandouki, Daubin, Alexandru Maxim, Mustafa Eskihellaç, Kacper Kazlowski, Kenan Kodro
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Furkan Soyalp, Enric Saborit, Godfrey Stephen, Ali Mervan Ablak, Mirza Cihan, Deian Cristian Sorescu, İlker Karakaş, Eren Erdoğan, Eren Çakır
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kartlar: Musah Mohammed (Bodrum FK), Daubin (Gaziantep FK) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK ile Gaziantep FK arasında golsüz beraberlik - Son Dakika
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