Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topu Gökhan kafayla Mane'ye indirdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada sağ kanattan Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Koray'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
33. dakikada Eysseric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mendes'in şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Bora Özkara
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Ramazan, Kartal, Shukurov, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon
Yedekler: Onurcan, Attamah, Bahoken, Mehmet Eray, Yiğit Emre, Carole, Baran, Batuhan, Ackah, Talha
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Nazım Sangare dk. 41), Koray Günter, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Markao
Yedekler: Emre Bilgin, Feghouli, Güven, Emre Mor, Lasagna, Salih, Adnan, Paoletti, Teklic
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Gol: Mane (dk. 3) Kayserispor
Sarı kart: Mane (Kayserispor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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