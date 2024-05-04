Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı. Maçta Mane'nin 3. dakikada attığı gol galibiyeti getirdi.

04.05.2024 19:32
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topu Gökhan kafayla Mane'ye indirdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada sağ kanattan Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Koray'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Eysseric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mendes'in şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Bora Özkara

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Ramazan, Kartal, Shukurov, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

Yedekler: Onurcan, Attamah, Bahoken, Mehmet Eray, Yiğit Emre, Carole, Baran, Batuhan, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Nazım Sangare dk. 41), Koray Günter, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Markao

Yedekler: Emre Bilgin, Feghouli, Güven, Emre Mor, Lasagna, Salih, Adnan, Paoletti, Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gol: Mane (dk. 3) Kayserispor

Sarı kart: Mane (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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