Üye Girişi
Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, 2024 ve 2028 yılı projelerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, 2024 ve 2028 yılı projelerini anlattı Açıklaması

26.11.2021 12:36
Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, 2024 ve 2028 yılı projelerini anlattı Açıklaması

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Triatlonun bir spor branşı olarak çok daha geniş kitlelere ulaşması noktasında sürdürdüğümüz çabalarımızın, resmi makamların desteğiyle mutlaka karşılığının alınacağına inanıyorum.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Triatlonun bir spor branşı olarak çok daha geniş kitlelere ulaşması noktasında sürdürdüğümüz çabalarımızın, resmi makamların desteğiyle mutlaka karşılığının alınacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yalçınkaya ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Performans ve Strateji Kurulu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yanı sıra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'ın da yer aldığı toplantıda Yalçınkaya, triatlon branşıyla ilgili 2024 ve 2028 yılı projelerine yönelik sunum yaptı.

Yalçınkaya, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

"Verimli geçen görüşme boyunca branşımızın Türkiye'deki potansiyelini, son dönemlerde geldiği noktayı ve kısa - orta vadeli projelerimizi geniş bir perspektiften aktardık. Triatlonun bir spor branşı olarak çok daha geniş kitlelere ulaşması noktasında sürdürdüğümüz çabalarımızın, resmi makamların desteğiyle mutlaka karşılığının alınacağına inanıyorum."

Toplantıda, TTF Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, TTF Performans Direktörü Hüseyin Onur Aydemir ve TTF Olimpik Milli Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk de yer aldı.

Mehmet Baykan, Triatlon, Türkiye, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, 2024 ve 2028 yılı projelerini anlattı Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak 12:31 Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak 11:49 Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı: Çocuk korkudan potaya çıktı 11:44 Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı: Çocuk korkudan potaya çıktı
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! 10:14 AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!

Son Dakika Haberleri
12:31 Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak
12:18 Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı
12:11 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
12:09 Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi
12:01 Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun el ele görüntülendi
11:50 İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!"
11:43 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
11:36 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!
11:30 Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!
Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi         
12:38
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 12:43:11. #1.13#
SON DAKİKA: Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, 2024 ve 2028 yılı projelerini anlattı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement