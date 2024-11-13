Türkiye Triatlon Federasyonunda olağan seçimli genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, yeni döneme ilişkin projelerin görüşüldüğü toplantıda görev dağılımları da yapıldı.
Başkan vekilliğine Bülent Çendik getirilirken Ali Baş ile Özgür Rodoplu asbaşkan oldu.
Bayram Yalçınkaya, federasyonunun 5 Kasım'daki genel kurulunda başkanlığa yeniden seçildi.
Son Dakika › Spor › Triatlon Federasyonu'nda Yeni Yönetim Toplantısı - Son Dakika
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