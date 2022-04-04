Triatlonda il temsilcileri toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Triatlonda il temsilcileri toplantısı yapıldı

04.04.2022 11:08
Triatlonda il temsilcileri toplantısı yapıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, il temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, il temsilcileriyle bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yalçınkaya ve genel sekreter Göktürk Yılmaz, il temsilcileriyle çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda triatlonun gelişimi için çalışmalar yürütülmesi ve 2022 yılı organizasyonları ele alındı. Ankara İl Temsilcisi Türker Arat, Triatlon İl Temsilcileri Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, triatlon branşının sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması için bölgesel çalışmaların önemine dikkat çekti. Yalçınkaya, "Birlikte triatlonun gelişimini sağlayacağız. Fikirleriniz ve katılımlarınızla verdiğiniz destek için herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl temsilcileri toplantısına 10 Nisan 2022 Pazar günü "Bölgesel Ligler" gündemli ikinci oturumla devam edilecek.

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Triatlon, Türkiye, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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