Trossard Beşiktaş'a Merhaba Dedi - Son Dakika
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Trossard Beşiktaş'a Merhaba Dedi

16.07.2026 19:49
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Leandro Trossard, Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Törende 20 bin taraftar coşku gösterdi.

Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer ettiği yıldız orta saha oyuncusu Leandro Trossard için Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Tribünleri dolduran yaklaşık 20 bin taraftarın önünde düzenlenen törende Trossard, kendini 3+1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yla birlikte tribüne gelen 31 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre alkışladı ve tezahüratlarda bulundu.

Serdal Adalı: "Leandro Trossard'ın Beşiktaşlıları mutlu edeceğinden eminim"

Törende konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Bu güzel akşamda stadımızı hınca hınç doldurarak sevincimize ortak olan büyük Beşiktaş taraftarı, bizleri ekranları başında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, bugün burada dünyanın en önemli oyuncularından birine daha şanlı Beşiktaş formasını giydiriyor, tarihi anlara birlikte şahitlik ediyoruz. Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Beşiktaş'ın hedeflediği başarıların, camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda bütün Beşiktaşlıların bilmesini istiyorum ki biz Beşiktaşımıza sadece büyük bir futbolcu transfer etmedik. Aynı zamanda çok büyük hedefleri olan, her koşulda en iyi şekilde mücadele eden, savaşan, kazanan büyük bir karakter kazandırdık. Kendisi, transferi sürecinde bütün görüşmelerimizde bize bu kaliteyi, bu karakteri gösterdi. Dünyanın en prestijli liginde, en üst düzey kulüplerinde oynadıktan sonra çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken, Bizim hedeflerimizi, bizim vizyonumuzu, bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti. Beşiktaş da kendisine daha şimdiden büyük bir saygı, sevgi ve güven duyuyor. Taraftarımızın sevgi gösterileri, bugün yaşadığımız bu coşku ve sevinç, yaşayacağımız daha büyük mutlulukların habercisi. Leandro Trossard'ın camiamızın beklentilerini karşılayacağından, Beşiktaşlıları mutlu edeceğinden eminim. Beşiktaşımızın layık olduğu kupaları, şampiyonlukları birlikte kazanmayı diliyorum. Leandro'nun daha önce oynadığı bütün kulüplerde olduğu gibi Beşiktaş'ta da sembol olacağına, Beşiktaşlıların onu çok seveceğine, taraftarımızın da ona ve takımımıza her zaman destek olacağına inanıyorum. Her imzada kendimize aynı soruyu sorduk; "Bu isim yıllar sonra bir Beşiktaşlı çocuğun 'iyi ki gelmiş' diyeceği bir isim mi? Takdir sizlerin.. Başarının anahtarı birlik beraberliktir. Bu kelimeleri duymaktan yorulduk, biliyorum. Ancak belirtmek isterim ki gerçek birlik, hep aynı fikirde olmak değildir. Gerçek birlik, farklı sesler olsa bile aynı hedefe yürümektir. En zor günde bile 'bu işi birlikte başaracağız' diyebilmektir. Şimdi sıra taraftarımızın desteğinde. Bu destek sorgusuz alkış değil, koyduğumuz vizyona inanmak ve omuz vermektir. Leandro Trossard'a evine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

Leandro Trossard: "Çok gururlu ve heyecanlıyım"

Başkan Serdal Adalı ve yönetim kuruluna teşekkür ederek sözlerine başlayan Trossard ise, "Desteklerini çok hissettim. Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Sizler de dünyanın her yerinden bana sevginizi hissettirdiniz. Benim buraya gelmemin bir amacı var; takım arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine, kupalar kazandığı günlere döndürmek. Siz olmadan biz bir şey başaramayız, arkamızda siz olmadan başarılı olamayız. Çok gururlu ve heyecanlıyım. Umarım bu sezon sizin desteğinizle takım arkadaşlarımla büyük başarılara yürüyeceğiz" şeklinden konuştu.

Tecrübeli futbolcu, konuşmasının ardından sahaya inerek taraftarları selamladı ve 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Leandro Trossard, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trossard Beşiktaş'a Merhaba Dedi - Son Dakika

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