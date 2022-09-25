TRT'den futbolseverlere milli maç ve dünya kupası maçları öncesi bilgilendirme

TRT'den futbolseverlere, bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek Faroe Adaları - Türkiye karşılaşması ve 20 Kasım'da başlayacak FIFA 2022 Dünya Kupası öncesi bir kez daha frekans güncelleme hatırlatması yapıldı. Bu çerçevede, TRT yayınlarını Türkiye'den uydudan takip eden izleyicilerin frekans bilgilerini güncellemeleri gerektiği belirtildi.

Futbolseverlerin Türkiye sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için "Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri" TRT'nin ilgili platformlarında duyuruldu. İzleyicilerin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT'nin; TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.

?FAROE ADALARI - TÜRKİYE KARŞILAŞMASI BU AKŞAM CANLI YAYINLA TRT 1'DEUEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki altıncı maçında A Milli Futbol Takımı , Faroe Adaları'na konuk olacak. Bu akşam saat 21.45'te oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu kapsamda futbolseverlerin Türkiye'nin C Ligindeki bu son karşılaşmasını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle: Uydu: ???TÜRKSAT 4AFrekans: ??11794Polarizasyon: ? ?V (Dikey)Sembol Oranı: ?30000

FEC: ? ??3/4