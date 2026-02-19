TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikerinden Amedspor\'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
19.02.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1-1 biten Sarıyer–Amedspor futbol karşılaşmasında Amedspor'a gösterilen kırmızı kart, TRT yayınında tartışıldı. Mücadeleyi anlatan spiker, hakemin kararını sorgulayarak, "Ben neden kart çıktığını anlayamadım. Pozisyonda adam topa da dokunmuş. Topla oynama gayreti içinde. Top yön de değiştirmiş" ifadelerini kullandı.

Sarıyer–Amedspor karşılaşmasında Amedspor'a gösterilen kırmızı kart, TRT yayınında da tartışma konusu oldu. Mücadeleyi anlatan spiker, hakemin kararına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEN NEDEN KART ÇIKTIĞINI ANLAYAMADIM"

Konuk takımda Hasan Ali Kaldırım 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pozisyonun ardından değerlendirmede bulunan TRT spikeri, "Ben neden kart çıktığını anlayamadım. Pozisyonda adam topa da dokunmuş. Topla oynama gayreti içinde. Top yön de değiştirmiş" sözleriyle kararın ağır olduğu görüşünü dile getirdi. Karşılaşmada Amedspor 60. dakikada 10 kişi kalırken, kırmızı kart pozisyonu sosyal medyada da tartışma yarattı.

İşte o pozisyon;

TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

Sarıyer, Amed SK, Futbol, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Spor TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hajkanhajkan_42 Hajkan Hajkanhajkan_42 Hajkan:
    Sivasspora attıkları ofsayttan gol sonrası hakemlerin neden apar topar istifa ettiğini de biz anlayamadıydık 6 3 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu kadar yalaka olmayın ne kardeşim biraz dik durun adam sansinlar 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:26:26. #7.11#
SON DAKİKA: TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.