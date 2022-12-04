TELE1'den Egehan Erkün'e konuşan TRT kaynakları, Bakırcıgil'in işine devam ettiğini ancak devre arasında değişiklik yaptıklarını doğruladı. Bakırcıgil'in tekrar benzer bir hata yapmaması için kurum tarafından uyarıldığı belirtildi.

Bakırcıgil adına açılan sahte hesaptan, "Görevden alındım" paylaşımı yapılmıştı. Ancak sonrasında hesabın sahte olduğu anlaşıldı ve bu iddia yalanlandı.

Kaynak: Diğer

Alper Bakırcıgil, Trt, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü hatırlatan spiker kovuldu mu? İşte TRT'nin kararı... - Son Dakika

Bu haber Diğer tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Diğer tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Diğer kurumudur.