FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü hatırlatan spiker kovuldu mu? İşte TRT'nin kararı... - Son Dakika
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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü hatırlatan spiker kovuldu mu? İşte TRT'nin kararı...

04.12.2022 19:25

Kanada-Fas maçında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ün attığı en erken golü hatırlatan Alper Bakırcıgil, devre arasında yayından alınmıştı. Bakırcıgil'in görevine devam ettiği, ancak TRT tarafından uyarı aldığı belirtildi.

Kanada- Fas maçında 4. dakikada atılan gol üzerine FETÖ firarisi Hakan Şükür tarafından atılan en erken golü hatırlatan TRT spikeri Alper Bakırcıgil, uzun süre gündemde kalmıştı.

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YAYINDAN ALINDI

Bakırcıgil maçın devre arasında yayından alındı. Karşılaşmayı Cüneyt Kıran anlattı. Sonrasında Bakırcıgil'in adına açılan sahte hesaptan yapılan paylaşımlar ortalığı karıştırdı.

SAHTE HESAP ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bakırcıgil adına açılan sahte hesaptan, "Görevden alındım" paylaşımı yapılmıştı. Ancak sonrasında hesabın sahte olduğu anlaşıldı ve bu iddia yalanlandı.

UYARI ALDI

TELE1'den Egehan Erkün'e konuşan TRT kaynakları, Bakırcıgil'in işine devam ettiğini ancak devre arasında değişiklik yaptıklarını doğruladı. Bakırcıgil'in tekrar benzer bir hata yapmaması için kurum tarafından uyarıldığı belirtildi.

Kaynak: Diğer
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Alper Bakırcıgil, Trt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü hatırlatan spiker kovuldu mu? İşte TRT'nin kararı... - Son Dakika

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