TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi - Son Dakika
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TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi

TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin olağan genel kurulu sonrası seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapılarak yeni yönetim kurulu belirlendi. Başkan Selçuk Kılıç liderliğindeki yönetim kurulu, Barış Yurduseven, Yunus Emre Sel, Nurgül Günaydın, Özer Çalık, Yahya Karabina ve İsmail Düzgün'den oluşuyor.

18.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin 14 Mart'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrası seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

TSYD Trabzon Şubesi lokalindeki ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleştirildi. Buna göre yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

"Başkan Selçuk Kılıç, asbaşkanlar Barış Yurduseven ve Yunus Emre Sel, Yönetim Kurulu Sekreteri Nurgül Günaydın, Mali İşler Sorumlusu Özer Çalık, yönetim kurulu üyeleri Yahya Karabina (Akreditasyon ve basınla ilişkiler) ve İsmail Düzgün (Amatör Sporlarla İlişkiler)."

Kaynak: AA

Selçuk Kılıç, Emre Sel, Türkiye, Trabzon, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi - Son Dakika

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