Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin 14 Mart'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrası seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.
TSYD Trabzon Şubesi lokalindeki ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleştirildi. Buna göre yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:
"Başkan Selçuk Kılıç, asbaşkanlar Barış Yurduseven ve Yunus Emre Sel, Yönetim Kurulu Sekreteri Nurgül Günaydın, Mali İşler Sorumlusu Özer Çalık, yönetim kurulu üyeleri Yahya Karabina (Akreditasyon ve basınla ilişkiler) ve İsmail Düzgün (Amatör Sporlarla İlişkiler)."
Son Dakika › Spor › TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi - Son Dakika
Giresun Belediyesi tarafından bir dönem çöp depolama sahası olarak kullanılan bölge, ıslah edilerek spor kompleksine dönüştürüldü. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projenin 40 yıllık çöp sahası olduğunu belirtti. Proje kapsamında 160 bin metreküp çöp kaldırıldı ve 32 bin metrekarelik alana yeşil alan, peyzaj alanı, yürüyüş yolu, spor sahaları, kafeterya ve bekleme alanları gibi birçok bölüm yapıldı. Şenlikoğlu, projenin şehrin ekonomik canlılığına ve insanların hizmet alabileceği sosyal alanların genişlemesine katkı sağlayacağını belirtti ve vatandaşların memnuniyetini dile getirdi.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından izne ayrıldı. Sarı kırmızılılar, Perşembe günü tekrar toplanarak hazırlıklarına devam edecek.
Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah'ı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı. Çorum'da düzenlenen törende şehit Habip Gökçe'nin kabrinde, Mirayşah tarafından bırakılan not vatandaşları duygulandırdı. Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Mirayşah'ın jimnastik yarışmasını izlemek için onun yanına gitti ve tebrik etti.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırınları hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatları açısından denetledi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Denetimler ramazan boyunca devam edecek.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında oynadığı Ulalarspor maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçta Hacılar Erciyesspor'un golünü Yusuf Karaboğa atarken, Erzincan Ulalarspor'un golünü Abdulkerim Yucar kaydetti.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olduğu maçta İsmail Kartal'ın başına isabet eden yabancı madde sonrası Serdar Dursun'un bordo-mavili taraftarları selamladığı görüldü. Dursun'un o anlarına kimse anlam veremedi.
Elazığspor'un başında çıktığı 17. maçtan da yenilgisiz ayrılan ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atan teknik direktör Bülent Yenihayat, Anadolu Üniversitesi maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yenihayat, takımın kart problemine dikkat çekerek, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini ve her maçın final niteliği taşıdığını belirtti.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Talasgücü Belediyespor, evinde İnegöl Kafkasspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla tamamladı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2023-2024 faaliyet programında yer alan Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Van'da sona erdi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara 13 ilin 141 sporcu ve 35 hakem ile antrenörü katıldı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo sporcuları 4 birincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazandı.
Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah'ı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı. Çorum Belediye Başkanı, Mirayşah'ın jimnastik yarışmasını izleyerek tebrik etti ve ona başarılar diledi. Mirayşah'ın babasının kabrine bıraktığı notta duygusal ifadeler yer aldı.
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