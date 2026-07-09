Tuana Abak'ın Satranç Başarısı - Son Dakika
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Tuana Abak'ın Satranç Başarısı

09.07.2026 11:12
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14 yaşındaki Tuana Abak, dünya üçüncüsü oldu. Hedefi Türkiye için altın madalya kazanmak.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de 3 yaşında babasının öğrettiği ilk hamlelerle satranca başlayan 14 yaşındaki Tuana Abak, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülüğün ardından gözünü şampiyonluğa çevirdi.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan milli sporcu, bugüne kadar Türkiye şampiyonalarında 4 kez birincilik elde etti, Avrupa Takım Şampiyonası'nda altın madalya kazandı, son olarak da İtalya'da düzenlenen Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8,5 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarı grafiğini istikrarlı şekilde yükselten Tuana, babasının desteğiyle kariyerine dünya şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Türk Bayrağını göndere çektirmek istiyorum"

Tuana Abak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli antrenmanlarla kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Elde ettiği her başarının daha büyük hedefler konusunda kendisine motivasyon verdiğini dile getiren Tuana, 7 yaşından bu yana her yıl milli takıma seçilerek Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil ettiğini belirtti.

Milli formayı giyerek büyük bir gurur ve sorumluluk taşıdığını ifade eden Tuana Abak, şöyle konuştu:

"Son olarak İtalya'da düzenlenen Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda yaş kategorimde dünya üçüncüsü oldum. Bu başarı benim için çok değerliydi. Dünya kürsüsünde yer almak büyük bir mutluluk. Şimdi önümde milli takım seçmeleri var. İlk hedefim seçmeleri geçerek yeniden milli takım kadrosunda yer almak ve Türkiye şampiyonu olmak. Daha sonra Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda birincilik elde ederek İstiklal Marşı'mızı dinletmek ve Türk bayrağını göndere çekmek istiyorum."

Farklı rakiplere karşı oynayarak kendisini geliştirmeye devam ettiğini anlatan milli sporcu, "Satrançta başarının sadece yetenekle değil, sabır, disiplin ve sürekli çalışmayla geldiğine inanıyorum. Bugüne kadar bana her zaman destek olan başta babam olmak üzere aileme, antrenörlerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onların desteği sayesinde bugünlere geldim. Bundan sonraki süreçte daha büyük başarılara imza atarak hem ülkeme hem de bana inanan herkesi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada çok fazla vakit geçirmediğini, genellikle satranç videoları izlediğini ve büyük turnuvaları takip ettiğini belirten Tuana Abak, satranca başlamak isteyenlere erken yaşta başlamalarını, severek oynamalarını ve disiplinli bir şekilde çalışmalarını önerdi.

"Boynuz kulağı geçti"

Halk Eğitim Merkezinde çocuk gelişimi öğretmeni ve Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilci Yardımcısı olan baba Abdülkadir Abak da yaklaşık 25 yıldır ana sınıfı öğretmenliği süresince öğrencilere sürekli satrancı sevdirmeye çalıştığını belirtti.

Satrancın çocuklarının hayatına girmesinin kendisinin en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getiren Abak, şunları kaydetti:

"Tuana'nın önünde daha iyi sporcular olunca onlarla da antrenman yaptı. Birkaç turnuvaya girdi ama derece yapamayınca yine ağladı. Girdiği bir yarışmada 7 yaşında Türkiye'nin en küçük sporcusu seçildi ve o sene Türkiye birincisi oldu. Satrançta saldırganlık özelliği olan sporcular daha avantajlıdır. Tuana saldırgan bir sporcu. Onun bu özelliğinin, satrancın ruhuna uygun başarısını getiren en büyük etken olduğuna inanıyorum."

Evde sık sık satranç üzerine konuştuklarını ve müsabakalar yaptıklarını anlatan Abak, "Boynuz kulağı geçti. Beraberlik benim için artık bir avantaj mesela." dedi.

"Yöremizdeki kızlara inşallah önderlik yapacak"

Kızının dünya üçüncüsü olarak "aday usta" (CM) ünvanını aldığını anımsatan Abak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Satrançta en yüksek ünvan 'büyük usta' (GM). İnşallah hedefimiz o GM ünvanını alıp bölgemizde bir ilki yaşatmak. Özellikle küçük yaşlardan itibaren kızımı hep destekledim. Uluslararası yarışmalara götürdüm. Bu anlamda büyük eleştiriler aldım. 'Zaten kızdır, ileride büyüyecek evlenip gidecek, niye bu kadar masraf yapıyorsun.' diyenler oldu ama ben hep şuna inanıyorum; kızlar sonuçta anne olacaklar, çocuklara bakacaklar ve bunların çok iyi yetişmesi gerekiyor. Okunması gereken birisi varsa erkeklerden önce kızların okuması gerekiyor. Dolayısıyla ben 'Kızımın arkasındayım ve yöremizdeki kızlara inşallah önderlik yapacak, bu oyunda yollarını açacak.' dedim ve bunu yavaş yavaş başardığımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tuana Abak'ın Satranç Başarısı - Son Dakika

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