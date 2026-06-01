Tuana Gülenay\'dan Altın Madalya

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararası spor müsabakalarında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve milli judocu Tuana Gülenay, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Sarajevo Senior European Cup 2026'da gösterdiği üstün performansla Avrupa şampiyonu oldu. Gülenay, kadınlar-78 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gülenay, Avrupa'nın En İyileri Arasında Zirveye Çıktı

30-31 Mayıs 2026 tarihlerinde Bosna Hersek'te gerçekleştirilen ve Avrupa judo camiasının önemli organizasyonları arasında gösterilen Sarajevo Senior European Cup 2026, 21 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla büyük bir rekabete sahne oldu. Avrupa'nın farklı ülkelerinden üst düzey sporcuların mücadele ettiği organizasyonda mindere çıkan BEUN öğrencisi ve milli sporcu Tuana Gülenay, sergilediği başarılı performansla turnuvayı zirvede tamamlayarak altın madalyaya uzandı. Gülenay, hem Türkiye'ye hem de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine büyük bir gurur yaşattı.

"Öğrencilerimizin elde ettikleri Avrupa Şampiyonlukları üniversitemizin ve ülkemizin gururudur"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu sözleri dile getirdi:

"Spor Bilimleri Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi, milli judocumuz Tuana Gülenay'ın Sarajevo Senior European Cup 2026'da altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olması bizler için büyük bir mutluluk ve gururdur. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen böylesine önemli bir organizasyonda ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek zirveye çıkan kıymetli öğrencimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencimizin elde ettiği bu başarı; azmin, disiplinli çalışmanın ve inancın en güzel örneklerinden biridir. Aynı zamanda bu başarı, üniversitemizde spora ve sporcuya verdiğimiz değerin, öğrencilerimize sunduğumuz akademik ve sportif desteklerin de en güzel sonuçlarındandır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik alanlardaki başarılarının yanı sıra; bilimde, sanatta, kültürde ve sporda da ulusal ve uluslararası başarılar elde etmelerini büyük önem veriyoruz. Nitekim Spor Bilimleri Fakültemizin deneyimli akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapımız ve sporcu dostu yaklaşımımız sayesinde öğrencilerimizin bu tür önemli organizasyonlarda başarı elde etmeleri bizleri son derece memnun etmektedir. Bu kapsamda Tuana'nın Avrupa'da elde ettiği bu altın madalya, üniversitemizin spor alanındaki istikrarlı başarılarının ve güçlü spor kültürünün önemli göstergelerinden biridir. Kıymetli öğrencimizin bu başarısının, başta genç sporcularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize ilham vereceğini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz sporuna sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a ve Bakanlığımızın değerli mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizlere her daim destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve Yükseköğretim Kurulu ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencimizin yetişmesinde emeği bulunan milli takım antrenörlerimize, Spor Bilimleri Fakültemizin değerli akademisyenlerine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Avrupa şampiyonu öğrencimiz Tuana Gülenay'a başarılarla dolu bir yüksek öğrenim hayatı ve spor kariyeri diliyorum." - ZONGULDAK