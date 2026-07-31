Tuana Kambur Judo\'da Şampiyon Oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları'na Eskişehir'den katılan Tuana Kambur, kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Müsabakalar, 28-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi. Eskişehir'den müsabakalara katılan Tuana Kambur, 63 kilogram kategorisinde mücadele etti. Tüm rakiplerini geride bırakan Kambur, şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.