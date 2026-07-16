Tuchel: Arjantin maçı hak edilmiş bir galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tuchel: Arjantin maçı hak edilmiş bir galibiyet

16.07.2026 03:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin teknik direktörü Tuchel, Arjantin'in 2-1 galibiyetini oyundaki risk almaya bağladı.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 mağlup olan İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel, son yarım saatte oynanan futbolla Arjantin'in galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Atlanta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Alman teknik adam, iki takımın da galibiyete yakın olduğu bir mücadele olduğunu ifade etti.

Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Tuchel, şöyle devam etti:

"Çok yakın bir maçtı. 1-0 öne geçtik. Öne geçmemiz hak ettiğimiz bir durumdu ama maalesef oyunun momentumu değişti. Arjantin daha fazla risk aldı, daha ritimli, sanki kaybedecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi oynadı. Bu durum bizi geri çekilmeye zorladı. Geri blokta aktif kalmakta zorlandık, ortaları savunmakta zorlandık ve ceza sahasına giren oyunculara karşı zorlandık. Arjantin dört forvete döndü, biz de 5'li savunma hattıyla buna uyum sağlamaya çalıştık. İkili mücadeleleri kazanamadık, topa sahip olamadık ve onlar da bu durumu avantajlarına kullanarak maçı kazandılar. Maçın genelinde eşit bir mücadele oldu. İlk 55 dakikada bizim 1-0 önde olmamız hak edilmişti ama son yarım saate bakarsak Arjantin için hak edilmiş bir maçtı. Yenilgi ne kadar sert ve büyükse, durum da o kadar önemli hale gelir. Elbette acıyı hissedersiniz. Rakibe, rakibin başarısına ve galibiyetine saygı duymanız önemlidir."

Tuchel, alınan sonucun kendilerine pahalıya patladığını vurgulayarak, "Bir lanet veya her neyse, kendini tekrar etmesine inanmıyorum. Temelde futbola inanıyorum. Bugün bize pahalıya patladı çünkü yeterince aktif değildik. İkili mücadele kazanamadık, topla oynamaya yaklaşamadık, ortaları savunamadık. Merkezde üç savunmacımız vardı ama ceza sahasına giren oyuncuların durduramadık. Şu anda oyun açısından bir sorun olduğunu düşünüyorum ve ben de bunun bir parçasıyım. Kenardan bunu çözmeye çalıştım ama olmadı. Oyuncularım için üzgünüm, finale çok yakındık." açıklamasında bulundu.

"Dünya şampiyonunu elemeye çalıştık"

Arjantin taraftarının maça çok etki ettiğinin altını çizen Tuchel, kendilerini deplasmanda hissettiklerini dile getirdi.

Büyük bir rakiple oynadıklarını belirten Tuchel, "Dünya şampiyonunu elemeye çalıştık. Turnuva deneyimi olan bir oyuncu grubuyla oynadık. Bence en iyi performanslarını çok fazla risk aldıklarında sergiliyorlar. Çok rekabetçiler." diye konuştu.

Tuchel, Dünya Kupası'nda 3'üncülük maçı oynayacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası henüz bitmedi, oynanacak bir maç daha var. Şu anda çok fazla ileriye bakmak zor. Bazen gol yediğinizde, içinizde bir şeyleri serbest bırakır ve daha fazla özgürlükle oynarsınız. Futbolda cesaret gerekiyor. Bugün bunu yapamadık. Yapmak istedik, oyuncularımın her şeylerini verdiğinden şüphem yok, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."

Kaynak: AA

İngiltere, Arjantin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuchel: Arjantin maçı hak edilmiş bir galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
00:01
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 03:48:36. #7.12#
SON DAKİKA: Tuchel: Arjantin maçı hak edilmiş bir galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.