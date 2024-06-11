TÜFAD Aydın Şubesi'nde Tevfik Ata Tekin beşinci dönem başkan seçildi

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TÜFAD Aydın Şubesi'nin olağan genel kurulunda 12 yıldır başkanlık yapan Teknik Direktör Tevfik Ata Tekin beşinci dönem için yeniden seçildi. Son dakikaya kadar kongreye hazırlanan ve başkan adaylığını açıklayan Antrenör Erman Kırmızı ise adaylıktan çekildi.

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi'nin olağan genel kurulu, Aydın Lisesi Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrenin Divan Kurulu Başkanlığını Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kasım Payza, Başkan Vekilliğini Türkiye Saha Komiserleri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Kurşunel, yazmanlıklarını Spor Müsabakaları Sağlıkçılar Derneği Başkanı Deniz Yaylı ve ASKF çalışanı Nuri Ayaz yaptı. Üyelerin büyük ilgisi ve heyecanı ile yapılan genel kurulda, 12 yıldır başkanlık görevini yürüten Tevfik Ata Tekin, oy birliği ile yeniden başkan seçildi. Tekin, beşinci dönemi için üç yıl daha görev yapacak. TÜFAD Denizli Başkanı Bülent Fil ise kongreye Genel Merkez Denetçisi olarak kongreye katıldı.

Yaklaşık iki hafta önce başkan adaylığını açıklayan Antrenör Erman Kırmızı ise son anda yarıştan çekildi. Kırmızı'nın adaylıktan çekilmesi, genel kurul sürecini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanmasını sağladı.

Genel kurulda, TÜFAD Aydın Şubesi üyeleri Tevfik Ata Tekin'in başkanlığından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tekin'in liderliğinden ve derneğe kattığı değerlerden övgüyle bahsetti. Üyeler, Tekin'in yönetiminde derneğin hem bölgesel hem de ulusal düzeyde başarılı işlere imza attığını belirtti.

Üyelerinin tamamının oyunu alarak yeniden güven tazeleyen Başkan Tevfik Ata Tekin kongre sonrası şunları söyledi:

"Bizlere gösterilen destek ve güven, benim için büyük bir onur. 12 yıl boyunca birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Derneğimiz, antrenörlerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunmak, genç yetenekleri desteklemek ve Aydın futbolunu daha ileriye taşımak amacıyla önemli projelere imza attı. Önümüzdeki dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte TÜFAD Aydın Şubesi'ni daha da ileriye taşıyacağız"

TÜFAD Aydın Şubesi'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Tevfik Ata Tekin (Başkan), Mustafa Yağcı, Kazım Zeyrek, Osman Aktar, Bülent Demirayak, Muzaffer Yılmaz, Süleyman Kabasakal, İlyas Doğan, Oktay Boyraz, Recep Özçelik, Cemal Aris, İbrahim Utangeç, Hasan Karaca, Rıfat Özdemir ve Ümit Özcan. - AYDIN