TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü - Son Dakika
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TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü

22.07.2022 15:43
TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, annesi Hatice Yozgat'ı kaybetti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, annesi Hatice Yozgat'ı kaybetti.

TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat'ın annesi Hatice Yozgat hayatını kaybetti. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Hatice Yozgat, geçirdiği rahatsızlık sonrasında yaşama veda etti. Osman Yozgat, acı haber ile derin üzüntü duyarken anne Hatice Yozgat, bugün Yahyalı'nın Mustafabeyli köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, Futbol, Yozgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü - Son Dakika
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